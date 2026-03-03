Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Bielefeld/Mit Vereidigung am Sonntag feierlicher Start der Nachwuchskräfte

Bielefeld (ots)

Über 400 junge Menschen haben am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL begonnen, acht davon beim Hauptzollamt Bielefeld (darunter eine Beamtin, die das Aufstiegsverfahren absolviert). Zudem geht es ebenfalls zum 1. März 2026 für den IT-Nachwuchs des gehobenen Dienstes mit dem dualen Studium Verwaltungsinformatik los.

Im Rahmen der Vereidigung am Sonntag begrüßte der Leiter des Hauptzollamtes Bielefeld, Arnd Hilwig, die neuen Kolleginnen und Kollegen und hieß die Nachwuchskräfte an einem bedeutsamen und spannenden Arbeitsplatz mit Zukunft herzlich willkommen.

"Mit dem gesprochenen Eid treten Sie in den Dienst der Bundesrepublik Deutschland ein und bekennen sich zu den Grundwerten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zu Recht und Gesetz sowie einer ganz besonderen Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes.", hob Hilwig besonders hervor.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst ZOLL bzw. Verwaltungsinformatik). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster oder Rostock absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahegelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen des Zolls. Das weite Spektrum reicht von Innendienst und Sachbearbeitung bis Außendienst und Spezialeinheiten. Die Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diversen Projektarbeiten oder im Rahmen der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Mit der Einstellung beim ZOLL erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten. So sorgt der Nachwuchs künftig u.a. für die Erhebung von Zöllen und Steuern als wichtige Einnahmequellen der Bundesrepublik Deutschland und der EU, für faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen sowie für den Schutz von Verbrauchern, der Wirtschaft und der Umwelt.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Bielefeld (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Bielefeld Herr Christoph Schubert Telefon: 0521/3047-1260 oder 0173/7004662 E-Mail: Einstellung.HZA-Bielefeld@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

