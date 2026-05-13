Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Cannabisplantage ausgehoben

Erkelenz-Katzem (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Heinsberg:

Am Dienstag, 12. Mai, fand im Erkelenzer Ortsteil Katzem ein größerer Polizeieinsatz statt. Die Kriminalpolizei der KPB Heinsberg und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hatten nach Hinweisen aus der Bevölkerung einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, um ein Grundstück zu durchsuchen. Die Beamten fanden mehr als 600 Cannabispflanzen und stellten diese sicher. Vor Ort wurden zudem sieben Personen angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Welche Rolle sie spielten und wer die Betreiber der Plantage sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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