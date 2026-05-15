Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

An der Grabenstraße wurde am Mittwoch (13. Mai), gegen 21 Uhr, ein 32-jähriger Mann aus Heinsberg durch bislang unbekannte Täter verletzt. Er geriet an einer Bushaltestellt in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei ihm unbekannten Personen. Einer der Männer schlug dem 32-jährigen daraufhin mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf. Dadurch verlor der Heinsberger das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Täter waren männlich, zirka 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, die sie nach hinten gegelt trugen und einen Dreitagebart. Wer kann Hinweise zur Identität der Gesuchten geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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