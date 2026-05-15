POL-HS: In Büro eingedrungen

Heinsberg-Kirchhoven (ots) - In einem Festzeld an der Schwimmbadstraße wurde am 13. Mai (Mittwoch), gegen 23 Uhr, eine Jugendliche sexuell belästigt. Ohne ihre Einwilligung wurde sie geküsst und angefasst. Der Täter war etwa 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte blonde Haare. Er war mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zur Identität der gesuchten ...

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