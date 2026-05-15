POL-HS: In Büro eingedrungen
Erkelenz-Lövenich (ots)
Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen bislang unbekannte Personen, zwischen dem 12. Mai (Dienstag), 16 Uhr und dem 13. Mai (Mittwoch), 6.50 Uhr, in ein Büro an der Straße Am Lerchenpfad ein. Sie durchsuchten sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.
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