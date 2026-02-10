Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Fahrer fährt zweimal unter Alkoholeinfluss

Mayen, B 262 (ots)

Am 09.02.2026, meldete gegen 22:20 Uhr, ein Zeuge einen Pkw, Renault Megane, der auf der B 262 in Fahrtrichtung Mayen in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Mayen im Kottenheimer Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, ein 39-jähriger Mann aus der VG Vordereifel, stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Schlüssel des Fahrzeugs sichergestellt. Der Pkw, wurde verschlossen am Kontrollort abgestellt. Es erfolgte die Entnahme eine Blutprobe, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Am 10.02.2026, stellte gegen 00:25 Uhr, eine Streife der Polizei Mayen, das Fahrzeug erneut auf der B 262, kurz vor der Abfahrt Mayen-Hausen fest. Zeitgleich meldete ein Lkw-Fahrer den Pkw, Renault Megane, der mit der Mittelschutzplanke der B 262 kollidiert war. Der Fahrer war nach dem Unfall in seinem Pkw eingeschlafen. Bei dem Fahrzeugführer, handelte es sich wiederum um den 39-jährigen Mann. Dieser hatte sich zwischenzeitlich seinen Zweitschlüssel besorgt und noch mehr Alkohol getrunken. Ein erneuter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Es erfolgte eine erneute Blutprobenentnahme bei dem Beschuldigten. Der Pkw, musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Fahrer muss mit einer erheblichen Geldstrafe und einem langen Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

