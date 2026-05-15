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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung mit Glasflasche

Wegberg (ots)

Ein 17-jähriger wurde am 13. Mai (Mittwoch), gegen 14.20 Uhr, an der Straße In Gerichhausen von vier Personen angegriffen. Einer von ihnen hielt eine Glasflasche in er Hand, zerbrach diese und schlug dem jungen Mann damit gegen den Arm. Dadurch zog sich dieser Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Ein Täter hatte eine breitere Statur. Alle waren dunkel gekleidet und hatten die Gesichter vermummt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Diese können Sie telefonisch an der Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz richten, Tel. 02452 920 0. Zudem gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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