Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein bis Lörrach: Falschfahrer auf der Autobahn A 98 unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, gegen 10.45 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A 98 zwischen den Abschnitten Anschlussstelle Kandern und Dreieck Weil am Rhein einen Falschfahrer. Eine sofortige Überprüfung des Streckenabschnittes verlief negativ.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Falschfahrer geben können. Womöglich wurde der ein oder andere Verkehrsteilnehmer durch diesen auch gefährdet. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen handeln.

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