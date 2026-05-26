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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Firmenhalle von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.05.2026) gegen Mitternacht beschädigten Unbekannte die Tür zu einer Firmenhalle in der Ehlenbrucher Straße. Ob sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Halle geben können, setzen sich bitte unter (05231) 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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