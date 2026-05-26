POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Firmenhalle von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots) - In Horn-Bad Meinberg kam es zu zwei Einbrüchen in Privathäuser. In der Schützenstraße drangen Einbrecher augenscheinlich über ein Fenster zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag (21./22.05.2026) in ein Haus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Auch im Stauteichweg sind bislang Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und ...

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