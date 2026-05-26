POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Firmenhalle von Einbrechern angegangen.
Lippe (ots)
In der Nacht zu Sonntag (24.05.2026) gegen Mitternacht beschädigten Unbekannte die Tür zu einer Firmenhalle in der Ehlenbrucher Straße. Ob sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Halle geben können, setzen sich bitte unter (05231) 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.
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