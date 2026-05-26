Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zwei Einbrüche in Privathäuser.

Lippe (ots)

In Horn-Bad Meinberg kam es zu zwei Einbrüchen in Privathäuser.

In der Schützenstraße drangen Einbrecher augenscheinlich über ein Fenster zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag (21./22.05.2026) in ein Haus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Auch im Stauteichweg sind bislang Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend (21./22.05.2026) über ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchwühlt, jedoch ist nach aktuellem Erkenntnisstand nichts gestohlen worden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

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