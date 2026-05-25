POL-LIP: Trunkenheit im Verkehr - Fahrt endet in Lemgo
Lippe (ots)
Lemgo, 25.05.26
Die Fahrt einer 43-jährigen Frau endete am Sonntag (25.05.26) gegen 01:00 Uhr in Lemgo, als sie mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. In ihrer Atemluft wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt.
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