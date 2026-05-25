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Polizei Lippe

POL-LIP: Trunkenheit im Verkehr - Fahrt endet in Lemgo

Lippe (ots)

Lemgo, 25.05.26

Die Fahrt einer 43-jährigen Frau endete am Sonntag (25.05.26) gegen 01:00 Uhr in Lemgo, als sie mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. In ihrer Atemluft wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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