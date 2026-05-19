Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 17-Jährige stürzt mit E-Scooter

Herford (ots)

(um) Gestern (18.05.), gegen 14:20 Uhr, fuhr eine junge Frau mit ihrem E-Scooter an der Einmündung Hansastraße Ecke Waltgeristraße. Die Fahrbahn mit dem gesonderten roten abgesetztem Radweg war zu diesem Zeitpunkt regennass. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die 17-Jährige und verletzte sich am Fuß. Ein Rettungswagen übernahm die ärztliche Versorgung und brachte sie kurze Zeit später in ein Krankenhaus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Fahrt mit dem E-Scooter bei Regen besondere Sorgfaltspflichten verlangt. Die kleinen Räder des Fahrzeuges sind bei Unebenheiten auf der Fahrbahn sehr empfindlich. Gegebenenfalls muss abgestiegen werden. Der Schwerpunkt des Fahrzeuges liegt zudem sehr hoch, so dass es bei Fahrbahnunebenheiten eine besondere Steuerung des Gefährtes verlangt. Weitere Informationen zu Fahrübungen finden Sie im Internet z.B. auf der Seite der Verkehrswacht.

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