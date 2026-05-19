Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungsdiebstahl - Unbekannte stehlen Bargeld

Spenge (ots)

(um) Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des Diebstahles von Bargeld. Gestern, gegen 17:50 Uhr, verständigten Anwohner an der Jellinghausstraße die Polizei. Die Beamten nahmen dort einen Diebstahl aus einem Haus auf, bei dem mehrere hundert Euro an Bargeld eines Vereins gestohlen wurden. Die Eigentümer verwalten das Geld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang in die Wohnräume und durchsuchten die Schränke, so gelangten sie an das Bargeld. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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