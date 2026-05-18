Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Engeraner fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Freitag (15.05.), um 21.05 Uhr einen ihm unbekannten Mann, der eine Dose Bier öffnete und dann in einen BMW stieg, mit dem er in Richtung Minden-Weseler-Weg fuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei. Auf Höhe der Eichholzstraße hielten die hinzugekommenen Polizeibeamten das Fahrzeug an, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Die Beamten stellten bei dem Mann, bei dem es sich um einen 43-jährigen Engeraner handelt, deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte diese Annahme deutlich. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass die am BMW angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Auto ausgegeben wurden. Zudem war der BMW nicht zugelassen. Der 43-Jährige wurde zur Wache Bünde gebracht, wo Blutproben entnommen wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Engeraner, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, vor Ort entlassen.

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