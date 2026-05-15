Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Bielefelderin fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(tl) Am späten Mittwochabend (13.05.) ereignete sich auf der Berliner Straße Ecke Lübberstraße ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Bielefelderin fuhr gegen 23.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Berliner Straße in Richtung Auf der Freiheit. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie sie zuerst an der Einmündung zur Berliner Straße mit dem dortigen Bordstein kollidierte und dann trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Zusammenstoß mit dem Bordstein führte zu erheblichen Schäden an den beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite, die unmittelbar Luft verloren und platt waren. Die hinzugerufene Polizei stellte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein vor Ort durchgeführter Test untermauerte. Zur Entnahme einer beweissicheren Blutprobe wurde die Frau zur Wache Herford gebracht, wo ihr das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt wurde. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

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