POL-HF: Tatverdächtige brechen Kiosk auf - Polizei sucht Zeugen
Spenge (ots)
(jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige drangen in der Nacht zu Dienstag (12.05.) gewaltsam in einen Kiosk an der Bielefelder Straße ein. Der oder die Unbekannten brachen den Schließzylinder aus der Verankerung und beschädigten dann die Tür, um in den Kiosk zu gelangen. Aus dem Kiosk entwendeten sie dann Tabakwaren im Wert von rund 4.000 Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 22.00 Uhr und Dienstag, 4.40 Uhr.
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