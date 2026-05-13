Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lager - Unbekannte entwenden hochpreisige Mountainbikes

Bünde (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Lagerhalle an der Bahnhofstraße bemerkte am Dienstag (12.05.), gegen 20.20 Uhr, dass die Eingangstür offenstand. Der Mann sah daraufhin nach dem Rechten und stellte fest, dass mehrere hochwertige Fahrräder, die sich in der Lagerhalle befunden haben, fehlten. Nach ersten Ermittlungen der hinzugerufenen Polizeibeamten schlugen der oder die unbekannten Täter zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Dienstagabend ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäues ein. Aus dem Gebäude nahmen sie dann zwei Mountainbikes im Wert von je 8.000 Euro sowie ein Mountainbike im Wert von 9.000 Euro an sich und flüchteten durch die Eingangstür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Bahnhofstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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