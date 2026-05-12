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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Engeraner fährt ohne Fahrerlaubnis

Vlotho (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (11.05.), um 12.50 Uhr im Bereich der Solterbergstraße einen Ford. Sie beabsichtigten das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und gaben auf Höhe des Bollwegs Anhaltesignale. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 35-Jähriger aus Enger, räumte sodann ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verhärteten sich Anzeichen, dass der Engeraner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv, sodass der Mann zur Entnahme von Blutproben in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestellt. Zudem wurde gegen die Halterin des Fahrzeugs, die ebenfalls aus Enger stammt, eine gesonderte Anzeige gestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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