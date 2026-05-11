Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Unbekannte entwenden Bargeld und Werkzeuge

Rödinghausen (ots)

(jd) Die Inhaberin einer Firma an der Schulstraße bemerkte am Freitagmorgen (08.05.) einen Einbruch. Als sie gegen 7.00 Uhr in ihrer Firma eintraf, standen diverse Türen offen und zeigten teils deutliche Deformationen, die darauf hinweisen, dass die Türen gewaltsam geöffnet wurden. Im Gebäudeinneren wurden zudem mehrere Bewegungsmelder zerstört. Die Frau stellte fest, dass aus einer Kasse eine dreistellige Summe Bargeld fehlte. Zudem brachen der oder die unbekannten Täter einen Tresor auf und entwendeten hieraus eine fünfstellige Summe Bargeld. Außerdem fehlte diverses hochpreisiges Werkzeug, das einen Wert im mindestens vierstelligen Bereich hat. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Schulstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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