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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufrauf

Herford (ots)

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Tag in der Amselstraße in Herford ermittelt die Polizei und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 08:00 Uhr zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw durch einen Pritschenwagen mit weiß-grauer Plane beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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