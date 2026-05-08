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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Fahndung - 72-Jähriger aus Lengerheide wird vermisst - bitte kreisweit veröffentlichen - Foto im Download

Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet derzeit intensivst nach einem 72-Jährigen aus dem Bereich Südlengern. Der Vermisste ist gestern mit dem Rad unterwegs gewesen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Der Mann erlitt eine schwere Erkrankung und leidet seitdem teils an Gedächtnislücken. Der über 180 große, schmale, schlanke Mann ist gegen Mittag zu einer kurzen Fahrt losgefahren. Es ist daher mehr als untypisch für die Angehörigen, dass er nicht zurückkehrte. Die Polizei hat noch bis in die Nacht hinein mehrere Sucheinsätze mit Hunden sowie einen Polizeihubschrauber gestartet. Der Vermisste konnte bislang dabei jedoch nicht gefunden werden. Momentan bestehen keine weiteren möglichen Bezugspunkte. Die Polizei hat die Suche mit einer Personenfahndung im Internet veröffentlicht https://polizei.nrw/fahndung/203183 Das Foto befindet sich im Downloadbereich. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Mann mit dem auffälligen Regenmantel und Fahrrad machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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