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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer beschädigt Audi - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag (05.05.) gerieten eine 48-jährige Bünderin und ein bisher unbekannter, etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann gegen 17.50 Uhr in eine verbale Auseinandersetzung: Die Frau fuhr mit ihrem Audi auf der Hauptstraße und stellte das Fahrzeug dann am Fahrbahnrand ab. Der Unbekannte, der mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Hauptstraße fuhr, sprach die Frau daraufhin auf ihr Fahrverhalten an und es kam zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung. In Folge des Wortwechsels schlug der Mann, an dessen Fahrrad sich zwei Taschen befanden, den Seitenspiegel des Audis ab. Der Spiegel brach dadurch vollständig aus der Verankerung. Danach entfernte sich der Unbekannte, der einen Fahrradhelm und eine Brille trug. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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