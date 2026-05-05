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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Schlauchboot und Motoren - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Ein Mann aus Spenge zeigte am Montag (04.05.) einen Diebstahl an. Bisher unbekannte Täter betraten sein Grundstück an der Stoppelbrede und entwendeten ein Schlauchboot. Das beige, aufgepumpte Boot der Marke Zodiac befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Bootsanhänger und war mit einer Plane abgedeckt. Zudem betraten der oder die Unbekannten eine Gartenhütte und entwendeten daraus zwei Bootsmotoren der Marken Yamaha und Evinrude. Insgesamt liegt der durch den Diebstahl entstandene Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 14.00 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Stoppelbrede etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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