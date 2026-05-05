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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Illegale "Highspeed-Bikes" gestoppt - Polizei zieht getunte E-Räder mit über 60 km/h aus dem Verkehr

Bünde (ots)

(tl) Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei mehrere stark manipulierte Fahrräder aus dem Verkehr gezogen, die Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h erreichten. Die äußerlich oft unscheinbaren Räder waren mit leistungsstarken, nicht zugelassenen Elektromotoren ausgestattet und stellten damit erhebliche Gefahren für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer dar.

Bei den sichergestellten Fahrzeugen handelt es sich längst nicht mehr um gewöhnliche Fahrräder oder Pedelecs. Durch die technischen Umbauten - insbesondere die massiven Leistungssteigerungen - werden sie rechtlich zu Kraftfahrzeugen.

Besonders gravierend: Keines der Fahrzeuge verfügte über ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen. Zudem waren die Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen die Betroffenen wurden Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Neben den rechtlichen Verstößen weist die Polizei auch auf die erheblichen Sicherheitsrisiken hin. Die für normale Fahrräder ausgelegte Technik - etwa Bremsen, Rahmen und Reifen - ist für derartige Geschwindigkeiten nicht konzipiert. Unfälle können dadurch besonders schwere Folgen haben.

Die Polizei kündigt an, auch künftig verstärkt Kontrollen durchzuführen, um illegale Umbauten konsequent zu ahnden und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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