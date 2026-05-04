Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Gaststätten - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Die Inhaberin einer Gaststätte an der Werster Straße betrat am Sonntag (03.05.), um 6.50 Uhr die Lokalität. Sogleich nahm sie zwei männliche, etwa 180-190cm große Personen wahr, die sich in der Gaststätte aufhielten. Die Frau verließ darauf sofort die Gaststätte und rief um Hilfe. Die beiden unbekannten, dunkel gekleideten Personen, die ihre Gesichter mit Tüchern verdeckt hatten, flüchteten zu Fuß über einen angrenzenden Parkplatz. Nach einer ersten Sichtung gelang es den beiden Männern, von denen einer über eine kräftige Statur verfügt, Bargeld in dreistelliger Höhe an sich zu nehmen.

Der Inhaber einer Gaststätte an der Brüderstraße bemerkte ebenfalls am Sonntag, um 8.15 Uhr einen Einbruch. Als er das Lokal durch einen Nebeneingang betrat, fiel ihm eine offenstehende Schublade hinter der Theke auf. Außerdem waren die Glasfronten von dort angebrachten Hängeschränken beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich an der Eingangstür Beschädigungen befanden, sodass der oder die Unbekannten das Gebäude betreten konnten. Nach einer ersten Durchsicht gelang es ihnen nicht, Diebesgut an sich zu nehmen.

Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Brüderstraße und der Werster Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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