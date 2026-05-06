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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Hochpreisige Werkzeuge und Materialien entwendet

Hiddenhausen (ots)

(jd) Mitarbeiter eines Betriebs an der Industriestraße bemerkten am Dienstag (05.05.) gegen 5.00 Uhr ein beschädigtes Rolltor, das zu einer Lagerhalle führt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Tatverdächtigen mit einem Fahrzeug das Tor beschädigten, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Aus der Lagerhalle entwendeten sie diverse hochpreisige Werkzeuge und Materialien. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung mindestens im hohen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Montag, 17.00 Uhr und Dienstagmorgen im Bereich der Industriestraße etwas Auffälliges bemerkt haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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