PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 20.04.2026 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Obertorstraße in Dierdorf geparkter Pkw Audi Q2 in weiß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 10:44

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

    Asbach (ots) - Am 20.04.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Asbach Schöneberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit einem orangefarbenen Lkw die L272 aus Asbach kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Lkw. Der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 08:33

    POL-PDNR: Ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

    Wissen (ots) - In er Nacht auf Dienstag, 21.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 2 Uhr in der Rathausstraße den 18-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (sog. "E-Scooter"). Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem stand der 18-jährige unter dem Einfluss von ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 18:48

    POL-PDNR: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

    Dierdorf OT Giershofen (ots) - Am 20.04.2026 konnte ein wachsamer Zeuge beobachten wie drei Personen am helllichten Tag, die Fassade des Dorfgemeinschaftshauses in Dierdorf OT Giershofen mit Sprayfarbe beschmieren. Die eintreffende Funkstreife konnte die beschriebenen Personen antreffen und stellen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass es sich um Jugendliche handelt. Eine Strafanzeige wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren