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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) In der Nacht zu Mittwoch (06.05.) brachen bisher Unbekannte ein Tor an der Möllberger Straße auf. Das Tor führt auf ein Firmengelände, das die Tatverdächtigen sodann betraten. Auf dem Gelände befand sich ein Wohnmobil der Firma Knaus mit einer Zulassung aus dem Kreis Minden-Lübbecke, das entwendet wurde. Das Wohnmobil hat einen Wert von über 60.000 Euro. Wie es den unbekannten Tätern gelang, das Wohnmobil unbemerkt vom Gelände zu fahren, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 7.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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