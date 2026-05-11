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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Mehrere Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (08.05.) ereignete sich um 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Diebrocker Straße / Eickumer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Hyundai auf der Eickumer Straße in Richtung Diebrocker Straße. An der genannten Kreuzung beabsichtigte sie, die Diebrocker Straße geradeaus zu überqueren. Nachdem sie zunächst an der Haltelinie angehalten hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Beim Überqueren der Straße stieß sie mit dem VW einer 34-jährigen Hiddenhauserin zusammen, die auf der Diebrocker Straße in Richtung Herford fuhr und trotz eingeleitetem Bremsmanöver den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Fahrerinnen wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Kleinkind, das sich im Auto der 34-Jährigen befand, wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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