Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vatertag - Polizei zeigt starke Präsenz im gesamten Kreisgebiet

Kreis Herford (ots)

(tl) Zum bevorstehenden Vatertag wird die Polizei im gesamten Kreisgebiet mit einer erhöhten Präsenz unterwegs sein. Ziel der Maßnahmen ist es, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern einen friedlichen und sicheren Feiertag zu gewährleisten.

Insbesondere an bekannten Ausflugszielen, Treffpunkten sowie entlang beliebter Bollerwagen-Routen werden Einsatzkräfte verstärkt präsent sein. Neben der sichtbaren Präsenz setzt die Polizei auch auf direkte Präventionsarbeit und den Dialog mit Feiernden.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger:

- Feiern Sie verantwortungsbewusst und mit Rücksicht auf andere.

- Verzichten Sie auf Alkohol am Steuer, auch Fahrrad- und E-Scooter-Fahrten unter Alkoholeinfluss können schwerwiegende Folgen haben.

- Achten Sie aufeinander und verständigen Sie in Notfällen die Polizei.

- Hinterlassen Sie öffentliche Plätze sauber und respektieren Sie Anwohnerinnen und Anwohner.

Neben präventiven Gesprächen werden bei Bedarf auch konsequente Kontrollen durchgeführt. Dazu zählen insbesondere Verkehrsüberwachungen sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie konsequente Strafverfolgung.

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