Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Flächenbrand am "Lünkerhohl"

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Iserlohn (ots)

Der Waldbrandzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn wurde heute gegen 16:30 Uhr in die Straße "Lünkerhohl" alarmiert. Dort war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand auf rund 200 Quadratmetern Waldboden gekommen.

Da sich das Feuer beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Richtung Hardtstraße ausgebreitet hat, wurde die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert. Durch die Berufsfeuerwehr wurden 3 C-Rohre zum Löschangriff eingesetzt, sowie im Anschluss 3 Trupps durch die Freiwillige Feuerwehr zum Umgraben des Waldbodens.

Nach rund 60 Minuten konnten auch durch die Wärmebildkamera keine Glutnester mehr ausfindig gemacht werden und der Einsatz war für alle 20 Einsatzkräfte beendet.

Die Feuerwache an der Dortmunder Straße wurden während des Einsatzes durch die Löschgruppen Bremke, Letmathe und die Sondereinheit-Funk der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

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