Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Nächtlicher Brand an einem Gebäude am "Sonnenweg"

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Iserlohn (ots)

Gegen 4:30 Uhr wurde der Kreisleitstelle des Märkischen Kreises ein Brand an einem 9-geschossigen Gebäude am "Sonnenweg" gemeldet.

Umgehend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie die Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne und ein Rettungswagen alarmiert.

Vor Ort brannten mehrere fahrbare Großmülltonnen. Der Brand drohte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Vordach und den Eingangsbereich des Gebäudes überzugreifen.

Durch den Angriffstrupp wurde eine Angriffsleitung aufgebaut, während ein weiterer Trupp die Tonnen vom Gebäude wegzog.

Parallel zu den Löscharbeiten wurden das Treppenhaus sowie einige Wohnungen auf eine weitere Rauchausbreitung im Gebäude kontrolliert.

Da das Treppenhaus bis ins 9. Obergeschoss leicht verraucht war, wurde im obersten Geschoss eine Tür zum außen liegenden Laubengang geöffnet und mittels Hochdrucklüfter belüftet.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die Brandreste mittels Wärmebildkamera kontrolliert und mit Löschschaum abgedeckt.

Die Feuerwehr befand sich mit rund 20 Kräften im Einsatz. Gegen 5:45 Uhr befanden sich wieder alle Einheiten einsatzbereit an ihren Standorten.

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