Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Neuer Grundausbildungslehrgang der Berufsfeuerwehr gestartet

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am 01.04. um 08:00 Uhr hieß es für 20 Brandmeisteranwärter und 4 Brandmeisteranwärterinnen: "Herzlich willkommen am Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum des Märkischen Kreises!"

Damit beginnt für den Grundausbildungslehrgang (GAL) 2026 eine intensive Zeit von 18 Monaten. In zahlreichen Unterrichtseinheiten und praktischen Übungen wird den Nachwuchskräften alles vermittelt, was sie für ihren zukünftigen Dienst auf den Feuer- und Rettungswachen benötigen.

Bereits am 31.03. fanden sich die eine Teilnehmerin und die 5 Teilnehmer aus Iserlohn im Mehrzweckraum der Feuerwache der Berufsfeuerwehr Iserlohn ein, um dort vereidigt zu werden. Mit diesem wichtigen Schritt beginnt jede Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr, die Anwärterinnen und Anwärter werden zu Beamten auf Widerruf ernannt. Zu diesem Anlass waren neben Carmen Malkus von der Stadt Iserlohn auch die Amtsleitung der Feuerwehr Iserlohn sowie die Ausbilder des Grundausbildungslehrgangs anwesend.

Nach dem Ablegen des Amtseids bestand noch die Gelegenheit zum Austausch mit der Lehrgangsleitung und dem Ausbilderteam.

Der Grundausbildungslehrgang 2026 setzt sich aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Städte Iserlohn, Lüdenscheid, Menden, Hemer, Plettenberg, Schwerte sowie der Kreisleitstelle des Märkischen Kreises zusammen.

Die Pressestelle wünscht euch allen viel Erfolg, eine spannende Zeit und ganz viel Spaß beim GAL 2026!

Begleitet den GAL 2026 auf unseren Social-Media-Kanälen - dort teilen wir regelmäßig Eindrücke, Fortschritte und Highlights aus der Ausbildung.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell