Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall auf der BAB 46

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Iserlohn (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall beschäftigte den Rüstzug der Berufsfeuerwehr am Dienstagabend gegen 19 Uhr. Initial wurde ein Fahrzeugbrand auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen kurz nach der Auffahrt Iserlohn-Seilersee gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung nicht, allerdings waren zwei PKW im Baustellenbereich verunfallt. Aus beiden Fahrzeugen traten Betriebsmittel aus, welche durch die Feuerwehr abgestreut wurden. Verletzte gab es keine.

Bereits während des Einsatzes kam es zu einem weiteren Ereignis zwischen den Abfahrten Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Oestrich. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn wurden mehrere PKW beschädigt. Ein Einsatz der Feuerwehr war dort aber nicht von Nöten.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Hagen blieb zwischen Iserlohn-Seilersee und Iserlohn-Zentrum für knapp 90 Minuten voll gesperrt. Die Sperrung zwischen Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Oestrich hält zur Stunde weiter an (Stand 21:30 Uhr).

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