Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verkehrsunfall auf der Barendorfer Straße - zwei Personen verletzt

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Iserlohn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Barendorfer Straße wurde die Feuerwehr Iserlohn heute Mittag um 12:45 Uhr gerufen. Laut Meldung war es hier zu einem Unfall zwischen zwei PKWs gekommen, drei Personen sollten in den Fahrzeugen eingschlossen bzw. eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die insgesamt vier unfallbeteiligten Personen bereits aus den Fahrzeugen befreit und wurden von Ersthelfern betreut. Zwei Personen galten als verletzt und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und sicherte die beschädigten Fahrzeuge.

Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße gesperrt, es bildete sich insbesondere in Richtung Kalthof ein längerer Rückstau.

Im Einsatz befanden sich der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und dem Notarzt sowie die Löschgruppen Bremke und Leckingsen.

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