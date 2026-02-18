PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kein Pressebericht! Korrektur der vorangegangenen Pressemitteilung

Iserlohn (ots)

Die Uhrzeit der Erreichbarkeit wird hiermit korrigiert:

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ist nicht mehr durchgängig für Rückfragen der Presse erreichbar. Deshalb wurde eine neue Rufnummer eingerichtet, die wie folgt für Presseanfragen geschaltet wird:

6:30 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in besonderen Einsatzlagen.

Die Rufnummer lautet: 02371 217- 3355

Außerhalb dieser Zeiten sind telefonische Presseauskünfte nicht möglich. An Einsatzstellen mit erhöhtem Medieninteresse steht in aller Regel ein Ansprechpartner (Einsatzleiter / Pressesprecher)für Auskünfte zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Christopher Rosenbaum
Telefon: 02371 / 806- 7300
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

