Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kein Pressebericht! Korrektur der vorangegangenen Pressemitteilung

Iserlohn (ots)

Die Uhrzeit der Erreichbarkeit wird hiermit korrigiert:

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ist nicht mehr durchgängig für Rückfragen der Presse erreichbar. Deshalb wurde eine neue Rufnummer eingerichtet, die wie folgt für Presseanfragen geschaltet wird:

6:30 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in besonderen Einsatzlagen.

Die Rufnummer lautet: 02371 217- 3355

Außerhalb dieser Zeiten sind telefonische Presseauskünfte nicht möglich. An Einsatzstellen mit erhöhtem Medieninteresse steht in aller Regel ein Ansprechpartner (Einsatzleiter / Pressesprecher)für Auskünfte zur Verfügung.

