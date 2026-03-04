PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennender Balkon in der Nacht auf Mittwoch

FW-MK: Brennender Balkon in der Nacht auf Mittwoch
Iserlohn (ots)

Am späten Dienstagabend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Bremke zu einem brennenden Balkon in die Langerfeldstraße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Auf einem Balkon an der Gebäuderückseite im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen.

Umgehend wurde ein Außenangriff mit einem handgeführtem Strahlrohr eingeleitet, um ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern.

Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem weiteren Strahlrohr über den Treppenraum in die betroffene Wohnung vor.

Da sich der Brand noch nicht auf die Wohnung ausgebreitet hatte, konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurde eine tragbare Leiter in Stellung gebracht, um die Dachbalken auf mögliche Glutnester zu kontrollieren. Zusätzlich wurde im Dachgeschoss an einer Stelle die Decken- und Wandverkleidung geöffnet, um sicherzustellen, dass sich keine Glutnester in der Dämmung befinden.

Nachdem alle verbliebenen Glutnester abgelöscht und die betroffenen Bereiche abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden waren, konnten die Einsatzkräfte wieder zu ihren Standorten einrücken.

Der Bewohner der Wohnung zog sich bei ersten eigenen Löschversuchen leichte Verbrennungen zu. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er jedoch an der Einsatzstelle verbleiben.

Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für etwa zwei Stunden im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Marvin Asbeck
Telefon: 02371 / 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

