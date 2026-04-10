Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand in Wohnung - Eine Person gerettet

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Iserlohn (ots)

Anwohner der Rubensstraße bemerkten heute am frühen Abend Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, die gemeinsam mit der Löschgruppe Bremke um 19:24 Uhr alarmiert worden waren, drangen in die Wohnräume vor und stießen auf brennende Gegenstände auf einem eingeschalteten Elektroherd. Außerdem befand sich der Bewohner noch in den Räumen und war dem Brandrauch ausgesetzt. Die Person wurde von einem Trupp unter Atemschutz aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Der Herd wurde ausgeschaltet und die brennenden Gegenstände abgelöscht. Außerdem wurde die Wohnung mit einem Lüftungsgeräte entraucht und belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Einsatz der Feuerwehr gegen 20:10 Uhr beendet werden konnte.

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