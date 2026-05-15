Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bürgerservice - Umzug in neues Polizeigebäude beginnt in der 20.KW - bitte kreisweit veröffentlichen

Löhne (ots)

(um) Die Polizeiwache in Löhne ist entsprechend der Bauplanung fertig gestellt. Sie kann nun bezogen werden. Die vorgeschaltete Prüfreihe aller Beteiligten ist erfolgreich abgearbeitet, so dass ab Montag, den 18.05.2026, der konkrete Umzug vom alten Gebäude in das neue Gebäude erfolgen wird. Die Polizei Herford ist auf einen solchen Moment vorbereitet und wird alles mehr oder weniger im Hintergund ablaufen lassen können. D.h. die Beamten werden kurzfristig an zwei Orten tätig und können so einen komplikationslosen Umzug aller Erforderlichkeiten garantieren. Für den Bürger hat dies geringste Auswirkungen. Die Polizei ist in der kurzen Umzugszeit an beiden Gebäuden erreichbar. Die Einsatzabwicklung ist davon nicht betroffen. Sie erfolgt unproblematisch wie gewohnt über die Leitstelle der Polizei. Erst ab Donnerstag, 21.05.2026, ist dann nur noch die Polizei am neuen Dienstgebäude an der gleichen Straße 200 m weiter zu finden. Die Anschrift lautet Oeynhausener Str. 10 in der unmittelbaren Nähe der Königsbrücke. In dem Zeitraum des Umzuges wird dementsprechend ebenso die Technik mit umziehen. Insofern bittet die Polizei in Löhne darum, etwaige Anzeigenaufnahmen bei anderen Polizeidienststellen oder online vorzunehmen. Wir bedanken uns für das Verständnis. Wer den Umzug verfolgen möchte, wird in den sozialen Kanälen der Polizei Herford entsprechende Infos miterleben können. #polizeiherford #polizeiwacheloehne #umzugderpolizeiloehne

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