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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Schulgebäude ein

Enger (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Schule an der Schulstraße stellte am Samstag (16.05.), um 13.35 Uhr einen Einbruch fest. An einem Gebäude gingen der oder die unbekannten Täter gewaltsam eine Tür an. Hierbei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Nach einer ersten Durchsicht wurden aus Büroräumen und weitern Räumen keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 18.45 Uhr und Samstagmittag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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