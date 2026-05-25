Polizei Lippe

POL-LIP: 65-Jährige begeht Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

Detmold-Zentrum, 24.05.2026

Am Samstag (24.05.26) gegen 15:00 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie ein geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der abgegebenen Beschreibung konnte die Unfallverursacherin zeitnah ermittelt werden. Aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung der Fahrzeugführerin erfolgte die Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell