POL-LIP: Blendende Sonne führt zu Verkehrsunfall
Lippe (ots)
Detmold-Remmighausen, 24.05.2026
Am Samstag (24.05.26) gegen 14:55 Uhr befuhr ein 76-Jähriger die Hornoldendorfer Straße in Richtung Hornoldendorf. Aufgrund der blendenden Sonne kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde seine 86-jährige Beifahrerin leicht verletzt.
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