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Polizei Lippe

POL-LIP: 72-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

Bad Salzuflen, 22.05.2026

Eine 73-Jährige Pedelec Fahrerin überquerte am Freitag (22.05.26) gegen 15:00 Uhr die Beetstraße in Bad Salzuflen. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin übersah dies, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Pedelec Fahrerin wurde bei dem darauf folgenden Sturz leicht verletzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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