POL-LIP: 72-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Lippe (ots)
Bad Salzuflen, 22.05.2026
Eine 73-Jährige Pedelec Fahrerin überquerte am Freitag (22.05.26) gegen 15:00 Uhr die Beetstraße in Bad Salzuflen. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin übersah dies, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Pedelec Fahrerin wurde bei dem darauf folgenden Sturz leicht verletzt.
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