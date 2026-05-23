Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (23.05.2026) gegen 13.45 Uhr ereignete sich auf der Externsteinestraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen war der 68-Jährige auf seiner Kawasaki in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Horn-Bad Meinberg aus einem Wirtschaftsweg (Alter Mühlenweg) heraus auf die Externsteinestraße und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den Motorradfahrer, so dass sie das Krad mit ihrem Citroen erfasste. Der Mann aus Detmold wurde so schwer verletzt, dass aktuell von einer Lebensgefahr ausgegangen werden muss. Ersthelferinnen kümmerten sich um den Schwerverletzten, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Klinikum brachte. Ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld unterstützt vor Ort im Rahmen der Unfallaufnahme: Die Externsteinestraße bleibt dafür aktuell noch gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell