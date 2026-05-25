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Polizei Lippe

POL-LIP: 17-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und wird leicht verletzt

Lippe (ots)

Extertal-Meierberg, 23.05.2026

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstag (23.05.26) gegen 09:40 Uhr die Meierberger Straße in Richtung Meierberg. Beim Überholen anderer Fahrradfahrender geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 28-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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