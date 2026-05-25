POL-LIP: 17-jähriger Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und wird leicht verletzt

Lippe (ots) - Eine 19-jährige Kradfahrerin aus Detmold befuhr am Freitag (22.05.26) gegen 22:20 Uhr die Pottenhauser Straße aus Lage kommend. Im Kreisverkehr fahrend, wurde sie von einem 25-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, der seinerseits gerade in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die Kradfahrerin stürzte und dabei ...

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