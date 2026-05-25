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Polizei Lippe

POL-LIP: 19-jährige Kradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Lage-Pottenhausen, 22.05.2026

Lippe (ots)

Eine 19-jährige Kradfahrerin aus Detmold befuhr am Freitag (22.05.26) gegen 22:20 Uhr die Pottenhauser Straße aus Lage kommend. Im Kreisverkehr fahrend, wurde sie von einem 25-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, der seinerseits gerade in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die Kradfahrerin stürzte und dabei leicht verletzt wurde.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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