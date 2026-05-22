Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Frau in Rollstuhl von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.05.2026) gegen 16 Uhr stürzte eine Rollstuhl-Fahrerin auf der Straße Wülfentrup im Bereich der Einmündung zu einem Altenheim. Die 85-Jährige aus Dörentrup fuhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Richtung Bundesstraße, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben stürzte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Ersthelfer entdeckte sie und alarmierte den Rettungsdienst, der sie anschließend ins Klinikum brachte. Ob möglicherweise noch andere Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt waren, ist derzeit unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

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