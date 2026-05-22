POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kirchengemeinde.
Lippe (ots)
In der Schülerstraße verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (20./21.05.2026) über ein Fenster Zutritt in eine Kirchengemeinde. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.
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