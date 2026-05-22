POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kirchengemeinde.

Lippe (ots) - Im Zeitraum 15. - 18.05.2026 beschädigten bislang Unbekannte die Hauswand einer Grundschule in der Grenzstraße. Sie schlugen den Putz an der Wand ab und richteten damit einen Sachschaden an, der noch nicht genau beziffert werden kann. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 6. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

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