Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. E-Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen und alkoholisiert unterwegs.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (20.05.2026) gegen 11.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer im Bereich Keßlerstraße/Schwalenberger Straße, nachdem dieser ihnen durch fehlende Versicherungskennzeichen aufgefallen war. Bei der Kontrolle ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Alkoholvortest schlug deutlich an. Dem Mann aus Schieder-Schwalenberg wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm eine Weiterfahrt mit seinem E-Scooter. Neben einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin: Ein E-Scooter ist kein Spielzeug, sondern ein Kraftfahrzeug! Somit gelten in Sachen Alkohol und Drogen am Lenker die gleichen Grenzwerte und rechtlichen Folgen wie beim Autofahren. Für Personen unter 21 Jahren oder in der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze. Ab 0,5 Promille drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote und ab 1,1 Promille handelt es sich um eine Straftat. Ebenfalls sind an einem E-Scooter Kennzeichen und Versicherung jährlich neu zwingend erforderlich.

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