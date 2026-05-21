POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Kupferkabeln.

Lippe (ots) - In der Langen Straße beobachtete ein Drogerie-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag (19.05.2026) gegen 16.30 Uhr einen Ladendiebstahl. Als der Dieb den Markt mit seiner Beute verließ und in Richtung Rosental flüchtete, nahm der 32-Jährige die Verfolgung auf. In Höhe einer Bank sprach er den Täter an, der ihn daraufhin mit einem Teil des Diebesgutes ...

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