PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Kupferkabeln.

Lippe (ots)

In der Borsigstraße entwendeten unbekannte Diebe in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (20.05.2026) zwischen 1.15 und 8 Uhr Kupferkabel von einem eingezäunten Außengelände einer Firma. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl: Wer Angaben zu verdächtigen Personen im angegebenen Zeitraum machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 08:44

    POL-LIP: Barntrup. Münzautomat gestohlen.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 13. - 18.05.2026 entwendeten bislang Unbekannte einen Münzautomaten für die Benutzung einer öffentlichen Toilette, der an einer Hauswand in der Straße Am Markt angebracht war. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 13:33

    POL-LIP: Detmold. Ladendieb schlägt Drogerie-Mitarbeiter und wird festgenommen.

    Lippe (ots) - In der Langen Straße beobachtete ein Drogerie-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag (19.05.2026) gegen 16.30 Uhr einen Ladendiebstahl. Als der Dieb den Markt mit seiner Beute verließ und in Richtung Rosental flüchtete, nahm der 32-Jährige die Verfolgung auf. In Höhe einer Bank sprach er den Täter an, der ihn daraufhin mit einem Teil des Diebesgutes ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 11:46

    POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Bau-Container.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.05.2026) wurde ein Container einer Baustelle in der Familie Obermeier-Straße aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Container - unter anderem Kupferkabel und Werkzeuge in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren