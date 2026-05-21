POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Kupferkabeln.
Lippe (ots)
In der Borsigstraße entwendeten unbekannte Diebe in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (20.05.2026) zwischen 1.15 und 8 Uhr Kupferkabel von einem eingezäunten Außengelände einer Firma. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl: Wer Angaben zu verdächtigen Personen im angegebenen Zeitraum machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.
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