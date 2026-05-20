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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb schlägt Drogerie-Mitarbeiter und wird festgenommen.

Lippe (ots)

In der Langen Straße beobachtete ein Drogerie-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag (19.05.2026) gegen 16.30 Uhr einen Ladendiebstahl. Als der Dieb den Markt mit seiner Beute verließ und in Richtung Rosental flüchtete, nahm der 32-Jährige die Verfolgung auf. In Höhe einer Bank sprach er den Täter an, der ihn daraufhin mit einem Teil des Diebesgutes bewarf. Der Drogerie-Mitarbeiter versuchte den Dieb festzuhalten und wurde von diesem ins Gesicht geschlagen. Mit der Unterstützung weiterer Zeugen gelang es ihm den Ladendieb zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei an einer Flucht zu hindern. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Ladendieb - ein 31-jähriger Mann aus Dortmund - wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Drogenvortest bei dem Mann schlug an, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 31-Jährige steht ebenfalls im Verdacht bereits an den Vortagen weitere Ladendiebstähle begangen zu haben. Er wurde am Mittwoch (20.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den Mann anordnete.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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